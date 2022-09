Ed è subito ineccepibilmente chic

(Di lunedì 26 settembre 2022) Rania di Giordania ha conquistato New York. Intervistata dal programma della Abc, Good Morning America, si è presentata con un blazer Alexander McQueen color rosa pastello “tea rose” assolutamente in linea con la suaattitude. Durante l’incontro ha parlato della regina Elisabetta e della sua recente scomparsa (l’8 settembre scorso dopo 70 anni di regno) definendola “un pilastro di forza e stabilità”. (Photo by Stealth Pix/GC Images) E naturalmente dei prossimi royal wedding che riguarderanno suo figlio, l’erede al trono, Hussein con l’architetto Rajwa Khaled bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz Al Saif, una ragazza che Rania ha definito “la sua terza figlia”, e la sua secondogenita, la principessa Iman con l’uomo d’affari Jameel Thermiotis. La regina si è presentata con un total look Alexander McQueen ad eccezione delle décolleté Dior. ...

