Da Maccarese a Isola Sacra violenti nubifragi e tombini intasati | l’acqua invade strade e case

(Di lunedì 26 settembre 2022) Fiumicino – Bombe d’acqua,completamente allagate… Il maltempo non ha risparmiato il litorale romano, dove questa mattina, 26 settembre 2022,hanno colpito il territorio. Allagamenti si sono registrati soprattutto nelle zone di Focene,è fuoriuscita incessantemente dai, rimasti, e ha invaso lecreando non poche criticità. Focene, in particolare, è diventata una sorta di “piscina” a cielo aperto:ha superato i marciapiedi e i dossi, entrando anche all’interno di alcune abitazioni. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

Fiumicino Online

...della decisione da parte della produzione è stata che ho fatto un reality show nel 2005 ( L'... con uno scherzoso bacio prima di Pasqua in un ristorante di. Una relazione che, a ...'È stato anche pubblicato l'avviso per le iscrizioni ai posti vacanti negli asili nido comunali 'L'che non c'è' di, con quattro posti disponibili nella sezione grandi, e 'Il ... Lavori in corso, Caroccia: 'Continua l'opera di ammodernamento del territorio FIUMICINO – «Continua l’opera di ammodernamento del territorio. Dopo l’approvazione della manovra finanziaria di fine luglio abbiamo riattivato la macchina comunale per intervenire sulle molteplici lo ...