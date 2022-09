"Come quando conduceva programmi in tv": Parenzo sfregia Paragone (Di lunedì 26 settembre 2022) Gianluigi Paragone è finito nel mirino di David Parenzo che in un post pubblicato su Twitter, lancia al leader di Italexit una frecciata: "Il risultato di Paragone all'1,9 per cento conferma le sue capacità di leader del movimento No vax, no euro ecc, a una attenta analisi, ha ottenuto gli stessi risultati di quando conduceva programmi tv", scrive il conduttore di In Onda. Parenzo da sempre è contrario alle posizioni di Paragone e questa volta, alla luce del risultato disastro di Italexit a queste elezioni non si riesce a trattenere. Da parte sua lo stesso leader di Italexit, intervistato da La7, osserva: "La nostra scommessa era di superare la soglia di sbarramento. Speravamo in un'affluenza decisamente superiore. Non credo sia un bene per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Gianluigiè finito nel mirino di Davidche in un post pubblicato su Twitter, lancia al leader di Italexit una frecciata: "Il risultato diall'1,9 per cento conferma le sue capacità di leader del movimento No vax, no euro ecc, a una attenta analisi, ha ottenuto gli stessi risultati ditv", scrive il conduttore di In Onda.da sempre è contrario alle posizioni die questa volta, alla luce del risultato disastro di Italexit a queste elezioni non si riesce a trattenere. Da parte sua lo stesso leader di Italexit, intervistato da La7, osserva: "La nostra scommessa era di superare la soglia di sbarramento. Speravamo in un'affluenza decisamente superiore. Non credo sia un bene per la ...

