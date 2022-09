Bonus 200 euro autonomi: domande al via da oggi 26 settembre (Di lunedì 26 settembre 2022) È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto interministeriale del 19 agosto 2022 contenente le regole per accedere al Bonus 200 euro per i lavoratori autonomi. Il ritardo aveva fatto slittare l’apertura delle domande, inizialmente prevista per la scorsa settimana. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta le domande saranno online dalle ore 12 del 26 settembre sul sito del proprio Ente pensionistico di riferimento. Inoltre, la procedura per la richiesta del Bonus è stata aggiornata dopo le modifiche arrivate con il Decreto Aiuti ter. All’interno del nuovo Decreto-legge, infatti, è contenuta una norma che istituisce un nuovo Bonus da 150 euro per lavoratori e pensionati con reddito fino a 20.000 ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 26 settembre 2022) È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto interministeriale del 19 agosto 2022 contenente le regole per accedere al200per i lavoratori. Il ritardo aveva fatto slittare l’apertura delle, inizialmente prevista per la scorsa settimana. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta lesaranno online dalle ore 12 del 26sul sito del proprio Ente pensionistico di riferimento. Inoltre, la procedura per la richiesta delè stata aggiornata dopo le modifiche arrivate con il Decreto Aiuti ter. All’interno del nuovo Decreto-legge, infatti, è contenuta una norma che istituisce un nuovoda 150per lavoratori e pensionati con reddito fino a 20.000 ...

