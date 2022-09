(Di lunedì 26 settembre 2022) Il grande sogno delrimane quello di ingaggiare Harry Kane, centravanti del Tottenham. L'inglese ha il contratto in scadenza...

FcInterNewsit : ?? Un altro grande CAMPIONE del Triplete appende gli scarpini al chiodo: Pandev ha annunciato il suo addio al calcio… - sportli26181512 : Bayern Monaco: la priorità in attacco arriva dalla Premier: Il grande sogno del Bayern Monaco rimane quello di inga… - sscalcionapoli1 : Marca – Lozano può partire già a gennaio: piace a 4 club tra cui Man United e Bayern Monaco - GiancarloMazz18 : @lucacohen CLUB EUROPEI CON PIU' PALLONI D'ORO 1° Barcellona con 12 2° Real Madrid con 11 3 ° Juventus e Milan 8 5° Bayern Monaco 5 - tuttonapoli : Marca - Lozano può partire già a gennaio: piace a 4 club tra cui Man United e Bayern Monaco -

Calciomercato.com

Tra le contendenti per il classe 2000 non si annovererebbe più il, visto che direttamene Bild, uno dei quotidiani tedeschi più rinomati, ha smentito il possibile interesse del club ...Calciomercato: Lozano nel mirino di 4 top club, Lipsia, Manchester United ed Everton sono interessati all'attaccante del Napoli Hirving Lozano . Come racconta Marca, il 27enne nazionale ... Bayern Monaco, un allenatore si offre: è disposto a tagliarsi lo stipendio ForzAzzurri.net - Hirving Lozano potrebbe avere un futuro lontano da Napoli Ci sono diversi club interessati ad Hirving Lozano. La testata spagnola Marca riferisce che: ...Negli ultimi giorni si è fatta sempre più strada il possibile interesse del Bayern Monaco verso il centravanti serbo della Juventus Dusan Vlahovic ...