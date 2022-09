“Ansiosi di lavorare con voi” | gli Usa “benedicono” la Meloni

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 26 settembre 2022) Fascismo ed estrema destra. Il ritornello di politici e media a gauche è sempre quello. Anche all’estero. La premier francese Elisabeth Borne ha dichiarato di voler mantenere alta l’attenzione sul tema del diritto all’aborto in Italia. Per il Washington Post “l’Italia potrebbe avere il primo governo di estrema destra dopo Mussolini”, e definisce il “partito Fratelli d’Italia di Giorgia, una figura un tempo marginale che giura di difendere i valori sociali ‘tradizionali’, di chiudere le vie agli immigrati irregolari e respingere gli ‘oscuri burocrati’ di Bruxelles”. Anche per la Cnn: “Giorgiadiventa il primo ministro italiano più di estrema destra dopo Mussolini”. The Atlantic ha scritto che l’arrivo di Giorgiaal Governo rappresenta un segno di ritorno al fascismo e il richiamo all’epoca più buia ...