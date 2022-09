Perché l’occidente corteggia Nuova Delhi (Di domenica 25 settembre 2022) Mentre agli inizi di maggio il primo ministro indiano Narendra Modi si apprestava a tornare dal suo tour in alcuni Stati europei, emergeva con chiarezza un nuovo slancio nei legami dell’India con l’occidente. Un cambiamento che avviene in un momento in cui era poco prevedibile. Riguardo alla crisi ucraina, l’India mantiene la propria posizione anche se l’occidente continua a fare diverse pressioni sulla Russia. Nuova Delhi rimane coerente nel sostenere la diplomazia e il dialogo all’interno dei parametri stabiliti dal diritto internazionale e dalla Carta delle Nazioni Unite, astenendosi dal condannare pubblicamente Mosca, anche se appare altrettanto chiara una certa delusione per la crisi umanitaria che si sta sviluppando in Ucraina mentre la guerra continua. Oggi, però, i governi occidentali sembrano comprendere ... Leggi su formiche (Di domenica 25 settembre 2022) Mentre agli inizi di maggio il primo ministro indiano Narendra Modi si apprestava a tornare dal suo tour in alcuni Stati europei, emergeva con chiarezza un nuovo slancio nei legami dell’India con. Un cambiamento che avviene in un momento in cui era poco prevedibile. Riguardo alla crisi ucraina, l’India mantiene la propria posizione anche secontinua a fare diverse pressioni sulla Russia.rimane coerente nel sostenere la diplomazia e il dialogo all’interno dei parametri stabiliti dal diritto internazionale e dalla Carta delle Nazioni Unite, astenendosi dal condannare pubblicamente Mosca, anche se appare altrettanto chiara una certa delusione per la crisi umanitaria che si sta sviluppando in Ucraina mentre la guerra continua. Oggi, però, i governi occidentali sembrano comprendere ...

