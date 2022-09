Maltempo sul voto, temporale estremo a Napoli: strade come fiumi. In Toscana auto bloccate dal fango (Di domenica 25 settembre 2022) La domenica del voto per le elezioni politiche è nella morsa del Maltempo . L' allerta meteo della Protezione Civile , diramata tra gialla e arancione in sette regioni, sta trovando conferma nei ... Leggi su leggo (Di domenica 25 settembre 2022) La domenica delper le elezioni politiche è nella morsa del. L' allerta meteo della Protezione Civile , diramata tra gialla e arancione in sette regioni, sta trovando conferma nei ...

enpaonlus : Maltempo nelle Marche, così il cane Rocco si è salvato salendo sul letto - La Stampa - ?@RegioneMarcheIT? - vigilidelfuoco : #Maltempo, 100 #vigilidelfuoco operativi sul territorio della provincia di #PesaroUrbino, oltre 300 gli interventi… - vigilidelfuoco : #Maltempo #Ancona, soccorritori acquatici dei #vigilidelfuoco impegnati sul torrente Nevola per la ricerca dei disp… - GaetaNews24 : Dalla località Canzatora, torrente Pontone col Sindaco di Gaeta Cristian Leccese e il responsabile della Protezione… - GiannettiMarco : RT @leggoit: Maltempo sul voto, temporale estremo a Napoli: strade come fiumi. In Toscana auto bloccate dal fango -