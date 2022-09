Laver Cup 2022 | Tiafoe batte Tsitsipas e il Team World trionfa per la prima volta nella storia

(Di domenica 25 settembre 2022) Ilvince laCup. Per la, il resto del mondograzie alla vittoria di Francessu Stefanos(1-6 7-6(11) 10-8) che gli ha permesso di chiudere i conti sull’11-8. Dopo un primo set dominato dal greco, lo statunitense reagisce alla grande nel secondo parziale e ha la meglio al tie-break dopo aver annullato ben quattro match point all’avversario. Super tie-break combattuto e chiuso sul 10-8. LA PARTITA – Primo set dominato da. Game al servizio tenuto a 15 e risposta diper l’1-1, ma dal terzo gioco il greco non ha più concesso nulla conquistando il primo break nel quarto game a 15 e il ...

IL RITORNO DI NOLE IN ESCLUSIVA " Dopo la, Djokovic è pronto a tornare ufficialmente nel tour. Il 35enne di Belgrado sarà la prima forza del tabellone del Tel Aviv Open, ATP 250 che ...A fine incontro sono 72 i punti totali conquistati dal numero 13 al mondo contro i 57 di Djokovic. Auger - Aliassime termina la sfida con l'81% dei punti vinti con la prima in campo (contro il 66% del ...Il Team World vince la Laver Cup 2022. Per la prima volta nella storia, il resto del mondo trionfa grazie alla vittoria di Frances Tiafoe su Stefanos Tsitsipas (1-6 7-6(11) 10-8) ...