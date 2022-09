Kirill lancia la ' guerra santa' di Putin | ' A chi muore in Ucraina saranno lavati i peccati'

SimoneSalazzari : RT @globalistIT: - lucianomeli : RT @globalistIT: - globalistIT : - camillobarone97 : Come si può continuare a fare qualsiasi tipo di ecumenismo con una chiesa che lancia messaggi così satanici e morti… -

L'Unione Sarda.it

'Siamo consapevoli che chi muore adempiendo al proprio dovere militare si sacrifica per gli altri - ha detto, secondo quanto si vede in un video pubblicato da Disclose tv su Twitter - . Questo ...Il presidente Usa Joe Bidenun appello al sostegno dell'Ucraina contro l'invasione della ... che partecipava al Congresso, disertato dal patriarca, dei Leader delle Religioni mondiali e ... Il patriarca di Mosca ai fedeli russi: “Arruolatevi. E se morirete in Ucraina sarete con Dio” - L'Unione Sarda.it Il patriarca guerrafondaio Kirill appoggia Putin sulla coscrizione obbligatoria per mandare più soldati a morire in Ucraina ...La guerra in Ucraina giunge al 214esimo giorno. ll consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ha dichiarato che gli Stati Uniti "risponderanno in modo deciso" se la Russi ...