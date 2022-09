Gragnano | istruttori di vigilanza | indetto concorso per 4 posti

Leggi su anteprima24

(Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Na) – Il Comune diin provincia di Napoli (Campania) haunperdi, finalizzato alla copertura di 4di lavoro. Si selezionano, infatti, diplomati da assumere mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato – categoria C. Il termine per presentare la domanda di ammissione scade il 16 Ottobre 2022. Di seguito vediamo il bando da scaricare, i requisiti richiesti, come candidarsi e tutte le altre informazioni utili sulla selezione pubblica. REQUISITI Per partecipare alperdidal Comune disono richiesti i seguenti requisiti: cittadinanza italiana ...