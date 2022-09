GF Vip | “Oddio, le amo!”: balletto sensuale in bikini, folle momento di complicità [VIDEO] (Di domenica 25 settembre 2022) Momenti folli al GF Vip, ballano sul letto in bikini: le gieffine rispondono così a chi sparla alle loro spalle, iniziano le complicità Ginevra Lamborghini (Twitter)Mentre Elenoire e Giaele sparlano alle spalle di Ginevra Lamborghini, lei non sembra importarsene del giudizio altrui, anzi, continua a divertirsi più del dovuto. Elenoire dopo aver ascoltato i racconti di Ginevra, è andata in cucina con Giaele per sparlare di lei e del fatto che ci proverebbe con tutti, motivo per cui è possibile che si farebbe corteggiare anche da Antonino nonostante la presenza di una persona che l’aspetta fuori. Ovviamente le sentenze di Elenoire sono tutte senza fondamento perché non ci sono stati eventi per confermare ciò, Ginevra nel frattempo balla in camera dando spettacolo insieme a Nikita. Le due si sono fatte riprendere dalle telecamere, Ginevra in intimo ... Leggi su direttanews (Di domenica 25 settembre 2022) Momenti folli al GF Vip, ballano sul letto in: le gieffine rispondono così a chi sparla alle loro spalle, iniziano leGinevra Lamborghini (Twitter)Mentre Elenoire e Giaele sparlano alle spalle di Ginevra Lamborghini, lei non sembra importarsene del giudizio altrui, anzi, continua a divertirsi più del dovuto. Elenoire dopo aver ascoltato i racconti di Ginevra, è andata in cucina con Giaele per sparlare di lei e del fatto che ci proverebbe con tutti, motivo per cui è possibile che si farebbe corteggiare anche da Antonino nonostante la presenza di una persona che l’aspetta fuori. Ovviamente le sentenze di Elenoire sono tutte senza fondamento perché non ci sono stati eventi per confermare ciò, Ginevra nel frattempo balla in camera dando spettacolo insieme a Nikita. Le due si sono fatte riprendere dalle telecamere, Ginevra in intimo ...

