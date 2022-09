Ciclismo, Mondiali Wollongong 2022: un fenomenale Evenepoel si prende la maglia iridata, due azzurri in top ten (Di domenica 25 settembre 2022) Ancora lui. Remco Evenpoel fa il vuoto e si prende la maglia iridata ai Mondiali di Ciclismo di Wollongong 2022, interrompendo così il dominio recente di Julian Alaphilippe. Il vincitore della Vuelta si è messo in mostra sin dalle prime fasi della prova in linea odierna, entrando in una fuga che vedeva coinvolti venticinque corridori. Nel momento in cui le cose sembravano un po’ sfaldarsi nel gruppo di testa ha deciso di mettersi in proprio. Per qualche chilometro del percorso è riuscito a tenere la sua ruota Lutsenko, ma alla fine anche il kazako ha dovuto alzare bandiera bianca. Il gruppo riprende tutti, tranne appunto il belga. Nella volata finale l’argento va a Laporte, il bronzo a Matthews. Quinto Trentin, ottavo Bettiol. ORDINE DI ARRIVO Remco ... Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) Ancora lui. Remco Evenpoel fa il vuoto e silaaididi, interrompendo così il dominio recente di Julian Alaphilippe. Il vincitore della Vuelta si è messo in mostra sin dalle prime fasi della prova in linea odierna, entrando in una fuga che vedeva coinvolti venticinque corridori. Nel momento in cui le cose sembravano un po’ sfaldarsi nel gruppo di testa ha deciso di mettersi in proprio. Per qualche chilometro del percorso è riuscito a tenere la sua ruota Lutsenko, ma alla fine anche il kazako ha dovuto alzare bandiera bianca. Il gruppo ritutti, tranne appunto il belga. Nella volata finale l’argento va a Laporte, il bronzo a Matthews. Quinto Trentin, ottavo Bettiol. ORDINE DI ARRIVO Remco ...

Eurosport_IT : Mathieu van der Poel lascia il mondiale dopo 30km. Cos’è successo nella notte? Quetsa è la versione del neerlandese… - Eurosport_IT : ?? ??????????????????: van der Poel si ritira ?? Prelevato dalla Polizia per aver litigato con dei bambini che lo hanno infas… - Gazzetta_it : Van der Poel arrestato e rilasciato dopo lite. Poi abbandona il Mondiale #ciclismo - Eurosport_IT : Remco Evenepoel è campione del mondo: quattro scatti complessivi bastano per fare il vuoto e restare da solo, vince… - ArchilocoFe1983 : Più che discreta annata per il ragazzo -