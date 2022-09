Zaporizhia | un nome | più fraintendimenti

(Di sabato 24 settembre 2022) Anche agli occupanti russi si prendono cura del generoso referendum popolare. C’è qualche fraintendimento. Non sulla sostanza: il referendum è un’ignobile violenza, e grottesca è la pretesa di usarne il risultato per far passare la resistenza ucraina come un attacco diretto al territorio russo: Putin è un buffone, oltre che un criminale. Maè ildell’oblast’, la regione, e del suo capoluogo, una città che prima della guerra contava più di 700 mila abitanti, e che è saldamente in mano ucraina. Il fraintendimento ulteriore riguarda l’uso deldianche per la centrale, che si trova in mano russa nella cittadina di Enerhodar, a 54 km di distanza dal capoluogo. L’esercito russo si impadronì di gran parte dell’oblast’ tra il 24 febbraio e il 4 marzo, quando anche ...

