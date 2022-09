Zanetti | «C’è sempre stata fiducia su Inzaghi Andiamo tutti nella stessa direzione»

(Di sabato 24 settembre 2022) Il vicepresidente dell’Inter, Javier, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il Festival dello Sport di Trento. Ha parlato della trattativa estiva con Paulo Dybala. “Sì, c’èuna trattativa ma quando abbiamo preso Lukaku avevamo già un parco attaccanti importante. Lo vedo bene a Roma. Conosco Mourinho e so che può valorizzarlo al meglio”. Su Lukaku e Lautaro: “Insieme a Lautaro Martinez, Lukaku ha fatto bene. Speriamo che rientri al più presto perché abbiamo bisogno di lui e di. Loro sono due protagonisti importanti. Lautaro lo abbiamo seguito per molto tempo, parlavo con Milito che era dirigente del Racing al tempo. La cosa bella è che quando acquisti un giovane non vedi ciò che può dare nell’immediato, ma quello che potrebbe dare nei successi 4-5 anni. Sta facendo i passi che deve fare un grande giocatore, è ...

Leggenda viola in campo, Gabriel Batistuta non nasconde il desiderio di far ritorno alla Fiorentina da dirigente: 'Se sogno una chiamata dalla società viola, come accaduto a Facchetti eall'Inter e a Maldini al Milan Lo sanno tutti, io vorrei fare una cosa ma bisogna vedere anche la volontà che c'è dall'altra parte, se vogliono o meno il mio contributo. Io non posso ..., intervenuto al Festival dello Sport 2022, ha confermato tutto: 'C'è stata sicuramente una trattativa - afferma l'ex calciatore dell'Inter - . Quando noi dopo abbiamo preso Romelu Lukaku il ... Empoli, Zanetti: "Pjaca e Bajrami sono in ballottaggio, Baldanzi out 1 mese"