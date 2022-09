WhatsApp Beta ci svela una comoda funzione in arrivo (Di sabato 24 settembre 2022) Nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione di WhatsApp Beta per Android: si tratta della versione 2.22.21.7 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 24 settembre 2022) Nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione diper Android: si tratta della versione 2.22.21.7 L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : WhatsApp Beta ci svela una comoda funzione in arrivo - DiCri91 : RT @TuttoAndroid: WhatsApp: arriva la nuova scorciatoia per la fotocamera (in beta) - 83napolano : RT @CeotechI: WhatsApp beta ora si sincronizza e consente l'uso su tablet #Android #App #Comunicazione #Messaggistica #MobileNews #MultiDis… - CeotechI : RT @CeotechI: WhatsApp beta ora si sincronizza e consente l'uso su tablet #Android #App #Comunicazione #Messaggistica #MobileNews #MultiDis… - CeotechI : WhatsApp beta ora si sincronizza e consente l'uso su tablet #Android #App #Comunicazione #Messaggistica #MobileNews… -