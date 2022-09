VIDEO / Zeman: “Da piccolo ero un disastro, mia madre mi correva dietro con la... (Di sabato 24 settembre 2022) Al Festival dello Sport di Trento, Zdenek Zeman si racconta intervistato dal vicedirettore della Gazzetta, Andrea Di Caro Leggi su golssip (Di sabato 24 settembre 2022) Al Festival dello Sport di Trento, Zdeneksi racconta intervistato dal vicedirettore della Gazzetta, Andrea Di Caro

RobertaFazio7 : RT @Luca_Cilli: In @LegaProOfficial è il giorno di @CalcioFoggiaoff vs @PescaraCalcio, la partita di #Zeman @TuttoMercatoWeb - LegaProOfficial : RT @Luca_Cilli: In @LegaProOfficial è il giorno di @CalcioFoggiaoff vs @PescaraCalcio, la partita di #Zeman @TuttoMercatoWeb - gazzettaparma : Zeman: 'A Parma abbiamo fatto grandi cose. I parmigiani mi amano? Piaccio più alla gente che ai dirigenti' - Video - Luca_Cilli : In @LegaProOfficial è il giorno di @CalcioFoggiaoff vs @PescaraCalcio, la partita di #Zeman @TuttoMercatoWeb - VELOSPORT1960 : -