Ultime Notizie Roma del 24-09-2022 ore 20:10 (Di sabato 24 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione è da parte di Francesco Vitale studio nuovo appuntamento con l’informazione le Notizie principali dall’Italia e dal mondo sono quasi 51 milioni di Italiani che domani 25 settembre avranno diritto a recarsi alle urne per le elezioni politiche di questi 4 milioni settecentomila hanno votato all’estero il 51% sono donne mentre 2600000 maggiorenni voteranno per la prima volta al Senato voltiamo ancora pagina Il papà ha incontrato i giorni ad Assisi nel suo discorso ha voluto affrontare come tema centrale il lavoro dall’occupazione la retribuzione fino alla parità di genere durante l’evento Economy of Francesco Infatti detto Non dimenticatevi di lavoro Non dimenticatevi di lavoratori lavoro e la sfida del nostro tempo e sarà ancora di più la sfida di domani senza lavoro degno ben ... Leggi su romadailynews (Di sabato 24 settembre 2022)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione è da parte di Francesco Vitale studio nuovo appuntamento con l’informazione leprincipali dall’Italia e dal mondo sono quasi 51 milioni di Italiani che domani 25 settembre avranno diritto a recarsi alle urne per le elezioni politiche di questi 4 milioni settecentomila hanno votato all’estero il 51% sono donne mentre 2600000 maggiorenni voteranno per la prima volta al Senato voltiamo ancora pagina Il papà ha incontrato i giorni ad Assisi nel suo discorso ha voluto affrontare come tema centrale il lavoro dall’occupazione la retribuzione fino alla parità di genere durante l’evento Economy of Francesco Infatti detto Non dimenticatevi di lavoro Non dimenticatevi di lavoratori lavoro e la sfida del nostro tempo e sarà ancora di più la sfida di domani senza lavoro degno ben ...

ASRomaFemminile : ?? A nessuna squadra @AnnaSerturini ha realizzato più gol in Serie A che alla Fiorentina: quattro reti alle viola d… - sole24ore : ?? Le parole di Volodymyr Zelensky in un videomessaggio: - sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - PianetaMilan : #Adani distrugge #Allegri: “Non sa niente di ippica, di calcio, di niente” - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Le notizie del giorno | 24 settembre - Serale Segui l'attualità dall'Europa… -