Ultime Notizie – Regina Elisabetta II | svelata la lapide

La foto della lapide della tomba della Regina Elisabetta II è stata pubblicata oggi dalla Royal Family sul loro account Twitter. Si trova nella cappella di San Giorgio, è stata sepolta accanto al marito Filippo nel castello di Windsor. Nello stesso luogo riposa anche il padre di Elisabetta, re Giorgio VI, la madre e sua sorella, la principessa Margaret. 'May flights of Angels sing thee to thy rest.' In loving memory of Her Majesty The Queen. 1926 – 2022 pic.twitter.com/byh5uVNDLq — The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022

