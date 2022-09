Tsunami energia sui voli: aumenti vertiginosi per i biglietti aerei (Di sabato 24 settembre 2022) Quanto costa oggi spostarsi in aereo? Sul tema è stata aperta un'indagine da parte del Codacons, che ha dato una risposta inequivocabile: «Crisi energetica e prezzi alle stelle mandano fuori controlli le tariffe del trasporto aereo, al punto che oggi per un viaggio di sola andata si arriva a spendere fino a quasi 5mila euro a biglietto». Gli ultimi dati Istat, rileva l'associazione dei consumatori, «ci dicono che su base annua i prezzi dei voli intercontinentali sono aumentati del 176%, quelli internazionali del 128,1% mentre i voli europei costano il 110,8% in più. Verificando sul campo attraverso le apposite piattaforme che mettono a confronto le tariffe dei biglietti, si scopre che per volare ad ottobre da Roma Fiumicino a Pechino si spende, scegliendo l'opzione più veloce con 2 scali, la bellezza di 4.734 euro per un viaggio di ... Leggi su iltempo (Di sabato 24 settembre 2022) Quanto costa oggi spostarsi in aereo? Sul tema è stata aperta un'indagine da parte del Codacons, che ha dato una risposta inequivocabile: «Crisi energetica e prezzi alle stelle mandano fuori controlli le tariffe del trasporto aereo, al punto che oggi per un viaggio di sola andata si arriva a spendere fino a quasi 5mila euro a biglietto». Gli ultimi dati Istat, rileva l'associazione dei consumatori, «ci dicono che su base annua i prezzi deiintercontinentali sono aumentati del 176%, quelli internazionali del 128,1% mentre ieuropei costano il 110,8% in più. Verificando sul campo attraverso le apposite piattaforme che mettono a confronto le tariffe dei, si scopre che per volare ad ottobre da Roma Fiumicino a Pechino si spende, scegliendo l'opzione più veloce con 2 scali, la bellezza di 4.734 euro per un viaggio di ...

