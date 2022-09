Sisma, bando rinnovabili: parte la campagna di informazione di Legambiente (Di sabato 24 settembre 2022) TOLENTINO – Nuove Comunità Energetiche rinnovabili e realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili nei territori del centro Italia colpiti dal Sisma, Legambiente avvia una campagna di informazione e assistenza per utilizzare al meglio i 68 milioni di euro. La campagna di informazione di Legambiente è realizzata in collaborazione con la Struttura di Missione Sisma 2009 e il Commissario Straordinario Sisma 2016, nell’ambito del programma Next Appennino per il rilancio economico e sociale delle regioni del Centro Italia colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, finanziato dal Fondo Complementare al PNRR I territori dell’Appennino centrale hanno una chance concreta di fare da traino del Paese ... Leggi su lopinionista (Di sabato 24 settembre 2022) TOLENTINO – Nuove Comunità Energetichee realizzazione di impianti di energia da fontinei territori del centro Italia colpiti dalavvia unadie assistenza per utilizzare al meglio i 68 milioni di euro. Ladidiè realizzata in collaborazione con la Struttura di Missione2009 e il Commissario Straordinario2016, nell’ambito del programma Next Appennino per il rilancio economico e sociale delle regioni del Centro Italia colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, finanziato dal Fondo Complementare al PNRR I territori dell’Appennino centrale hanno una chance concreta di fare da traino del Paese ...

Lopinionista : Sisma, bando rinnovabili: parte la campagna di informazione di Legambiente - FarodiRoma : Campagna informazione su Bando Rinnovabili per comuni colpiti da sisma 2009 e 2016. Incontro pubblico a Tolentino - viveremarche : Sisma, bando rinnovabili: parte la campagna di informazione di Legambiente - MariateresaImp1 : RT @Legambiente: #Sisma centro Italia, al via il bando per le Comunità Energetiche Rinnovabili. Legambiente organizza una campagna informat… - AgsvilCHPE : RT @AbruzzoSviluppo: ??Il bando #Nextappennino mette a disposizione dei #comuni e degli #enti territoriali dei due crateri sismici 68mln di… -