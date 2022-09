Sassuolo | Dionisi | “Mapei Stadium uno dei manti erbosi più belli della Serie A”

(Di sabato 24 settembre 2022) Il tecnico del, Alessio, ha parlato ai microfoni di Nero&Verde deldi Reggio Emilia. Ecco le sue parole: “Il terreno di gioco incide tantissimo perché ti permette di esprimere il calcio per il quale ci alleniamo, sia lo stadio incide che il manto erboso. Prima di giocare in campionato avevamo fatto una rifinitura e avevamo notato una grandissima differenza, un netto miglioramento rispetto alla scorsa stagione e poi giocandoci ce ne rendiamo ancora di più conto. Io parlo da esterno quasi, ma i giocatori mandano un feedback positivo, ma il campo èssimo, in questo momento faccio fatica a trovare un manto erboso più bello inA. Ci riteniamo privilegiati e fortunati perché almeno 19 partite le giocheremo su un campo ...

La quarta giornata della Serie A femminile si apre a Reggio Emilia sotto gli occhi attenti di Dionisi, con il Sassuolo che ottiene il primo punto del suo campionato dopo i ko nelle prime tre giornate. Lo fa in grande stile, fermando cioè una Juventus stanca per gli impegni europei (mercoledì ...)

Il Mapei Stadium, lo stadio del Sassuolo, negli ultimi tempi ha vissuto un vero e proprio restyling, dal campo totalmente rinnovato alla copertura delle tribune.