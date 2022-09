Samsonova-Zheng domani in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Tokyo 2022 (Di sabato 24 settembre 2022) Liudmila Samsonova sfiderà Qinwen Zheng nell’ultimo atto del torneo Wta 500 di Tokyo 2022 (cemento indoor). Scatenata la russa, giunta alla terza finale negli ultimi quattro eventi a cui ha preso parte. Prima degli US Open, infatti, si è portata a casa il titolo sia a Cleveland sia a Washington. In Giappone deve ancora perdere un set e può contare successi di assoluto prestigio come quello sulla spagnola Muguruza e l’altro sulla kazaka Rybakina, campionessa in carica di Wimbledon. Per la cinese, invece, si tratta della prima finale della carriera a livello di circuito maggiore. Qui, dopo tanti bellissimi piazzamenti, le mancava ancora il grande risultato per poter dire effettivamente di rientrare tra le migliori giocatrici in circolazione. L’unico precedente andato in scena tra le due è stato appannaggio proprio ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Liudmilasfiderà Qinwennell’ultimo atto del torneo Wta 500 di(cemento indoor). Scatenata la russa, giunta alla terza finale negli ultimi quattro eventi a cui ha preso parte. Prima degli US Open, infatti, si è portata a casa il titolo sia a Cleveland sia a Washington. In Giappone deve ancora perdere un set e può contare successi di assoluto prestigio come quello sulla spagnola Muguruza e l’altro sulla kazaka Rybakina, campionessa in carica di Wimbledon. Per la cinese, invece, si tratta della prima finale della carriera a livello di circuito maggiore. Qui, dopo tanti bellissimi piazzamenti, le mancava ancora il grande risultato per poter dire effettivamente di rientrare tra le migliori giocatrici in circolazione. L’unico precedente andato in scena tra le due è stato appannaggio proprio ...

