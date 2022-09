Questa campagna elettorale è uno show, e il consenso è sempre più volatile (Di sabato 24 settembre 2022) All’inizio del Novecento l’avanguardia futurista italiana esaltava il varietà perché meraviglioso ed eccentrico, antintellettuale e popolare, capace di stupire, divertire, emozionare, abbindolare gli spettatori con la rapidità e il sensazionalismo del suo messaggio. “Il teatro della sorpresa”, come titolava il manifesto firmato da Filippo Tommaso Marinetti e Francesco Cangiullo nel 1921, doveva perciò gettare alle ortiche ogni scoria élitaria e diventare alogico, irreale. Artificio, comicità, imprevedibilità, testi scarni e insignificanti personaggi erano i canoni e i valori della drammaturgia futurista. Nel 1961 Martin Esslin pubblica The Theatre of the Absurd, dove campeggiano i nomi di Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Jean Genet, capostipiti di un genere letterario celebre per il suo humour grottesco, le sue atmosfere surreali, il suo linguaggio ripetitivo, frammentato, privo di ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 24 settembre 2022) All’inizio del Novecento l’avanguardia futurista italiana esaltava il varietà perché meraviglioso ed eccentrico, antintellettuale e popolare, capace di stupire, divertire, emozionare, abbindolare gli spettatori con la rapidità e il sensazionalismo del suo messaggio. “Il teatro della sorpresa”, come titolava il manifesto firmato da Filippo Tommaso Marinetti e Francesco Cangiullo nel 1921, doveva perciò gettare alle ortiche ogni scoria élitaria e diventare alogico, irreale. Artificio, comicità, imprevedibilità, testi scarni e insignificanti personaggi erano i canoni e i valori della drammaturgia futurista. Nel 1961 Martin Esslin pubblica The Theatre of the Absurd, dove campeggiano i nomi di Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Jean Genet, capostipiti di un genere letterario celebre per il suo humour grottesco, le sue atmosfere surreali, il suo linguaggio ripetitivo, frammentato, privo di ...

GiuseppeConteIT : Ci siamo! Ci vediamo questa sera in Piazza Santi Apostoli, a Roma, per chiudere la campagna elettorale tutti insiem… - matteosalvinimi : Chiudiamo insieme questa campagna elettorale entusiasmante con una piazza virtuale che unisca tutti gli 8mila comun… - meb : Una bellissima serata di chiusura a Roma! Grazie a @matteorenzi e @CarloCalenda per aver dato vita a questa avventu… - FabioGoj : RT @PagellaPolitica: ?? Per una manciata di voti, Matteo Salvini ha vinto la Pagella Cup per l’errore peggiore in questa campagna elettorale… - ciancianella : Ho appena letto 'succ'i cunnutta', non lo sentivo da tempo. Adoro. Lo dedico a questa terribile campagna elettorale… -