Perché i mercati non stanno strapazzando il debito italiano (Di sabato 24 settembre 2022) È stata una chiusura al ribasso quella dei mercati la scorsa settimana. L’ombra della recessione ha scatenato diverse reazioni: dai possibili interventi della Banca centrale europea alle tensioni geopolitiche, con la guerra in Ucraina al centro e il voto in Italia. Le borse internazionali, Wall Street inclusa, sono andate a picco e con rendimenti dei titoli di Stato in forte crescita. In attesa delle elezioni, la Borsa di Milano perde il 3%, bruciando oltre 19 miliardi di euro. Il quadro dei mercati obbligazionari in Italia sembra diverso. Gli investitori non sono turbati dall’ipotesi che una coalizione di destra alla guida del Paese (qui l’analisi di Formiche.net). Ma, come riferisce un’analisi dell’agenzia Bloomberg, si teme che la calma non durerà molto tempo. “Il debito italiano è stato sicuramente scosso – si ... Leggi su formiche (Di sabato 24 settembre 2022) È stata una chiusura al ribasso quella deila scorsa settimana. L’ombra della recessione ha scatenato diverse reazioni: dai possibili interventi della Banca centrale europea alle tensioni geopolitiche, con la guerra in Ucraina al centro e il voto in Italia. Le borse internazionali, Wall Street inclusa, sono andate a picco e con rendimenti dei titoli di Stato in forte crescita. In attesa delle elezioni, la Borsa di Milano perde il 3%, bruciando oltre 19 miliardi di euro. Il quadro deiobbligazionari in Italia sembra diverso. Gli investitori non sono turbati dall’ipotesi che una coalizione di destra alla guida del Paese (qui l’analisi di Formiche.net). Ma, come riferisce un’analisi dell’agenzia Bloomberg, si teme che la calma non durerà molto tempo. “Ilè stato sicuramente scosso – si ...

davcarretta : Domenica la Commissione dovrebbe proporre di sospendere i fondi Ue all’Ungheria sulla base del meccanismo di condiz… - MarchezVousLuci : RT @DiegoFusaro: In sintesi: cari italiani, siete democraticamente liberi di votare chi volete. Ma se non votate chi piace a noi, abbiamo g… - fabrixpo : RT @DiegoFusaro: In sintesi: cari italiani, siete democraticamente liberi di votare chi volete. Ma se non votate chi piace a noi, abbiamo g… - ValeValentina2 : RT @DiegoFusaro: In sintesi: cari italiani, siete democraticamente liberi di votare chi volete. Ma se non votate chi piace a noi, abbiamo g… - petregiamp : RT @DiegoFusaro: In sintesi: cari italiani, siete democraticamente liberi di votare chi volete. Ma se non votate chi piace a noi, abbiamo g… -

Bitcoin salirà sopra i $ 21k entro dicembre È probabile che i mercati delle criptovalute siano volatili fino a quando la situazione ...tenere più a lungo anche se hai realizzato un profitto quando il prezzo è sceso o sei in perdita perché hai ... Ultime notizie sul futuro di Big Eyes Coin Perché Tamadoge è una meme coin che restituisce agli utenti. Sì, Tamadoge è una moneta play - to - ... Big Eyes sarà utilizzato anche per mintare NFT e creare mercati NFT. Questa moneta sarà ... Il Fatto Quotidiano È probabile che idelle criptovalute siano volatili fino a quando la situazione ...tenere più a lungo anche se hai realizzato un profitto quando il prezzo è sceso o sei in perditahai ...Tamadoge è una meme coin che restituisce agli utenti. Sì, Tamadoge è una moneta play - to - ... Big Eyes sarà utilizzato anche per mintare NFT e creareNFT. Questa moneta sarà ... Recessione in arrivo e timore per le mosse delle banche centrali: perché i mercati sono andati a picco