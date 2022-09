Moto2, la pioggia sospende le qualifiche. La pioggia mette in pericolo anche la MotoGP (Di sabato 24 settembre 2022) La pioggia è ancora protagonista a Motegi, sede questo fine settimana del Gran Premio del Giappone. La prima categoria ad essere limitata dal maltempo è stata la Moto2, una sorte che potrebbe toccare anche alla MotoGP che sicuramente subirà un ritardo nel proprio programma. La direzione gara ha deciso di interrompere la Q2 del 16mo atto del Mondiale per le cattive condizioni atmosferiche. Il tracciato stava infatti diventando impraticabile, per ragioni di sicurezza non era possibile continuare con il regolare svolgimento del turno. Tutti si sono messi al riparo nei rispettivi box, le previsioni non sono ottime per il proseguo della giornata. Il momento più critico di quest’oggi dovrebbe infatti arrivare alle 15.00 locali, le 8.00 in Italia quando si sarebbe dovuto svolgere la qualifica della ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) Laè ancora protagonista a Motegi, sede questo fine settimana del Gran Premio del Giappone. La prima categoria ad essere limitata dal maltempo è stata la, una sorte che potrebbe toccareallache sicuramente subirà un ritardo nel proprio programma. La direzione gara ha deciso di interrompere la Q2 del 16mo atto del Mondiale per le cattive condizioni atmosferiche. Il tracciato stava infatti diventando impraticabile, per ragioni di sicurezza non era possibile continuare con il regolare svolgimento del turno. Tutti si sono messi al riparo nei rispettivi box, le previsioni non sono ottime per il proseguo della giornata. Il momento più critico di quest’oggi dovrebbe infatti arrivare alle 15.00 locali, le 8.00 in Italia quando si sarebbe dovuto svolgere la qualifica della ...

