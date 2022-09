Mondiali di Volley Femminile, l’Italia vince col Camerun all’esordio (Di sabato 24 settembre 2022) Arnhem – La Nazionale Italiana Femminile di Volley ha esordito nel Campionato Mondiale 2022 con un facile 3-0 (25-10, 25-12, 25-16) sul Camerun. Le ragazze di Davide Mazzanti, sotto gli occhi del presidente Manfredi e del segretario generale Bellotti, hanno dominato le africane dalla prima all’ultima palla, regolando i conti in poco più di un’ora di gioco. Conquistata la vittoria e i 3 punti in classifica per la pool A, domani Egonu e compagne avranno una giornata di riposo, per poi tornare in campo lunedì 26 settembre (ore 18) contro Porto Rico. Nello staff azzurro in attesa dell’arrivo del vice allenatore Matteo Bertini, in panchina è andato il tecnico Luca Pieragnoli. Come formazione iniziale il Ct Mazzanti ha schierato Orro in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Sylla e Bosetti, centrali Danesi e Chirichella, libero De ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 24 settembre 2022) Arnhem – La Nazionale Italianadiha esordito nel Campionato Mondiale 2022 con un facile 3-0 (25-10, 25-12, 25-16) sul. Le ragazze di Davide Mazzanti, sotto gli occhi del presidente Manfredi e del segretario generale Bellotti, hanno dominato le africane dalla prima all’ultima palla, regolando i conti in poco più di un’ora di gioco. Conquistata la vittoria e i 3 punti in classifica per la pool A, domani Egonu e compagne avranno una giornata di riposo, per poi tornare in campo lunedì 26 settembre (ore 18) contro Porto Rico. Nello staff azzurro in attesa dell’arrivo del vice allenatore Matteo Bertini, in panchina è andato il tecnico Luca Pieragnoli. Come formazione iniziale il Ct Mazzanti ha schierato Orro in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Sylla e Bosetti, centrali Danesi e Chirichella, libero De ...

