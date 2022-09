Milano, sit-in di Non una di meno per il diritto all’aborto: “Soffiano venti reazionari in tutto il mondo. E in Italia la situazione non è migliore” (Di sabato 24 settembre 2022) Le attiviste del collettivo Non una di meno si sono ritrovate sabato 24 settembre davanti alla sede della Regione Lombardia per rivendicare il diritto all’aborto e difendere la legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza. La manifestazione è stata organizzata per lanciare la mobilitazione prevista per mercoledì 28, Gornata mondiale per l’aborto sicuro L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Le attiviste del collettivo Non una disi sono ritrovate sabato 24 settembre davanti alla sede della Regione Lombardia per rivendicare ile difendere la legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza. La manifestazione è stata organizzata per lanciare la mobilitazione prevista per mercoledì 28, Gornata mondiale per l’aborto sicuro L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

