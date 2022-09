LIVE MotoGP, GP Giappone 2022 in DIRETTA: ultimi minuti d’azione. Le squadre si preparano per le qualifiche (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.30 Torna la bandiera verde a Motegi, ultimi minuti in vista delle qualifiche! 4.27 Pol Espargarò sta tornando ai box dopo aver perso il controllo della propria moto all’uscita di curva 8. Non ci sono conseguenze per il compagno di Marc Marquez che ha portato in pista parecchia ghiaia. Tra poco la sessione dovrebbe riprendere. 4.25 La classifica aggiornata della FP2: 1 93 M. MARQUEZ 1:55.232 2 89 J. MARTIN +0.144 3 43 J. MILLER +0.322 4 88 M. OLIVEIRA +0.352 5 5 J. ZARCO +0.398 6 23 E. BASTIANINI +0.978 7 20 F. QUARTARARO +1.329 8 87 R. GARDNER +1.619 9 72 M. BEZZECCHI +1.708 10 35 C. CRUTCHLOW +1.772 4.23 Bandiera rossa! I commissari ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.30 Torna la bandiera verde a Motegi,in vista delle! 4.27 Pol Espargarò sta tornando ai box dopo aver perso il controllo della propria moto all’uscita di curva 8. Non ci sono conseguenze per il compagno di Marc Marquez che ha portato in pista parecchia ghiaia. Tra poco la sessione dovrebbe riprendere. 4.25 La classifica aggiornata della FP2: 1 93 M. MARQUEZ 1:55.232 2 89 J. MARTIN +0.144 3 43 J. MILLER +0.322 4 88 M. OIRA +0.352 5 5 J. ZARCO +0.398 6 23 E. BASTIANINI +0.978 7 20 F. QUARTARARO +1.329 8 87 R. GARDNER +1.619 9 72 M. BEZZECCHI +1.708 10 35 C. CRUTCHLOW +1.772 4.23 Bandiera rossa! I commissari ...

zazoomblog : LIVE MotoGP GP Giappone 2022 in DIRETTA: Honda attacca Ducati e Yamaha sotto la pioggia - #MotoGP #Giappone… - gponedotcom : Seconda sessione di libere in Giappone, con la speranza che la pioggia risparmi il tracciato per consentire ai pilo… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Giappone 2022 in DIRETTA: risultati prove libere e qualifiche in tempo reale pericolo pioggia -… - gponedotcom : Seconda sessione di libere in Giappone, con la speranza che la pioggia risparmi il tracciato per consentire ai pilo… - Vanganel : RT @gponedotcom: VIDEO - Nelle prime libere Miller e Bagnaia hanno battuto Fabio, che è anche inseguito da vicino da Aleix Espargarò. In Gi… -