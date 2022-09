Le «amanti» di Alessandro Dell’Acqua (Di sabato 24 settembre 2022) Alessandro Dell’Acqua, direttore creativo di N°21, dedica la sua collezione donna primavera-estate 2023 a «Le amanti», coloro che sono appassionate e che stanno amando, senza distinzione di genere, ma solamente di stato d’animo ed emozioni, come spiega. «Le amanti sono portatrici di molti stati d’animo: l’amore, la gioia, la passione, il benessere, l’erotismo, il sesso, la delusione, la rabbia e possono passare dall’uno all’altro in pochissimo tempo. In questi cambiamenti d’animo improvvisi e veloci c’è la capacità di prendere atto delle situazioni che si trasformano in modi imprevedibili. E poi c’è un’ambivalenza che definirei naturale, amatissime dall’amato e odiatissime dalle rivali, ruolo bellissimo che diventa tragico quando si viene messi da parte perché, talora, clandestini e scomodi. La mia collezione naviga ... Leggi su panorama (Di sabato 24 settembre 2022), direttore creativo di N°21, dedica la sua collezione donna primavera-estate 2023 a «Le», coloro che sono appassionate e che stanno amando, senza distinzione di genere, ma solamente di stato d’animo ed emozioni, come spiega. «Lesono portatrici di molti stati d’animo: l’amore, la gioia, la passione, il benessere, l’erotismo, il sesso, la delusione, la rabbia e possono passare dall’uno all’altro in pochissimo tempo. In questi cambiamenti d’animo improvvisi e veloci c’è la capacità di prendere atto delle situazioni che si trasformano in modi imprevedibili. E poi c’è un’ambivalenza che definirei naturale, amatissime dall’amato e odiatissime dalle rivali, ruolo bellissimo che diventa tragico quando si viene messi da parte perché, talora, clandestini e scomodi. La mia collezione naviga ...

