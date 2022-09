Laver Cup 2022, Djokovic canta “Pioli is on fire” durante il doppio con Federer e Nadal (VIDEO) (Di sabato 24 settembre 2022) Incredibile Novak Djokovic durante il doppio tra Roger Federer e Rafael Nadal e gli americani Tiafoe e Sock alla Laver Cup 2022. Mentre osserva l’epica sfida del ritiro dello svizzero, Nole si unisce durante una pausa tra un game e l’altro alla musica travolgente dell’arena, ma la canzone Freed from Desire per un tifoso del Milan come il tennista serbo non può che far scattare nella mente “Pioli is on fire”, ed è proprio questo che canta l’ex numero uno al mondo. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Incredibile Novakiltra Rogere Rafaele gli americani Tiafoe e Sock allaCup. Mentre osserva l’epica sfida del ritiro dello svizzero, Nole si unisceuna pausa tra un game e l’altro alla musica travolgente dell’arena, ma la canzone Freed from Desire per un tifoso del Milan come il tennista serbo non può che far scattare nella mente “is on”, ed è proprio questo chel’ex numero uno al mondo. In alto il. SportFace.

