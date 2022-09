In contromano sulla strada statale | camionista interviene ed evita il peggio | VIDEO

(Di sabato 24 settembre 2022) Poteva accadere una tragedia ma il caso e l'intervento provvidenziale di un autotrasportatore hanno permesso dire il. Una donna alla guida di un'auto ha imboccatola131 Dcn, vicino al bivio di Lula, in provincia di Nuoro in Sardegna. L'anziana viaggiava in direzione Siniscola e la sua auto è stata notata da unche ha prontamente bloccato il traffico permettendo alla donna di invertire la marcia. L'uomo ha la lucidità di attirare l'attenzione della donna e fermare il mezzo pesante al centro della carreggiata,ndo così che potessero sopraggiungere altri veicoli. In seguito ha aiutato l'automobilista a fare manovra per girare l'auto nella giusta direzione come mostra undiffuso sui ...

...l'anziana di Redazione MOW S arebbe potuta finire molto malestrada statale 131 Dcn , vicino al bivio di Lula, in provincia di Nuoro, quando l'altro giorno un'anziana guidavain ...Poteva accadere una tragedia ma il caso e l'intervento provvidenziale di un autotrasportatore hanno permesso di evitare il peggio. Una donna ...