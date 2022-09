GF Vip 7, Luca Salatino deciso a lasciare la Casa: “Cinque giorni che piango” (Di sabato 24 settembre 2022) Più passano i giorni, più l’ex tronista di Uomini e Donne Luca Salatino è determinato a lasciare il Grande Fratello Vip 6. “Sono Cinque giorni che piango non ce la faccio più” ha dichiarati Luca in uno dei suoi tanti momenti di sconforto nella Casa, “me la sto vivendo male tutti i giorni, voglio andare a Casa, non me la sto vivendo bene. Ho l’ansia per tutto il giorno, tutti i giorni, domani chiederò ufficialmente di uscire. In questo momento ho una mancanza, non vedo la mia ragazza da dieci giorni sto male. Ho anche mia madre che non sta bene, qua è tutto amplificato”. Ad abbattere lo chef romano è stata anche la lite con Elenoire Ferruzzi, che l’ha accusato di averla ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 24 settembre 2022) Più passano i, più l’ex tronista di Uomini e Donneè determinato ail Grande Fratello Vip 6. “Sonochenon ce la faccio più” ha dichiaratiin uno dei suoi tanti momenti di sconforto nella, “me la sto vivendo male tutti i, voglio andare a, non me la sto vivendo bene. Ho l’ansia per tutto il giorno, tutti i, domani chiederò ufficialmente di uscire. In questo momento ho una mancanza, non vedo la mia ragazza da diecisto male. Ho anche mia madre che non sta bene, qua è tutto amplificato”. Ad abbattere lo chef romano è stata anche la lite con Elenoire Ferruzzi, che l’ha accusato di averla ...

