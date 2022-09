Fuga dalla Russia, in coda al confine con la Georgia. Cremlino: «Reazione isterica» (Di sabato 24 settembre 2022) Una «Reazione isterica ed estremamente emotiva» tra la popolazione russa c'è stata, ma solo inizialmente, a causa della carenza di informazioni. Il Cremlino, attraverso il suo... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 24 settembre 2022) Una «ed estremamente emotiva» tra la popolazione russa c'è stata, ma solo inizialmente, a causa della carenza di informazioni. Il, attraverso il suo...

Agenzia_Ansa : Sarebbero circa 70 mila gli uomini fuggiti dalla Russia o che stanno escogitando un piano di fuga: è la stima dell'… - TgLa7 : Intanto prosegue la fuga dalla #Russia di molte persone, in gran parte uomini che vogliono evitare l'arruolamento - RaiNews : Fuga dalla Russia, anche via terra, dopo il discorso di Putin - FabQu_ : RT @FrancesDiBi: Il voto farsa in Donbass e nelle altre regioni che #Putin vuole annettere è cominciato. Intanto la fuga in massa dalla #Ru… - Franzumbi : Ma come fate a dare queste notizie??? Migliaia in fuga dalla Russia. Quanti arresti??? Fonti ucraine? @tg5med -