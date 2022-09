Escursionista infortunato sul sentiero degli Dei: intervento del CNSAS (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora un intervento sul sentiero degli Dei per il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) della Campania. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono intervenuti nel pomeriggio di oggi per un Escursionista infortunato. Si trattava di un uomo australiano che lungo il sentiero ha riportato una contusione ad una caviglia. Le squadre del CNSAS lo hanno raggiunto e stabilizzato ma, poiché non riusciva a procedere in autonomia, l’uomo è stato imbarellato e trasportato a spalla fino a Bomerano, dove è stato affidato all’ambulanza 118. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora unsulDei per il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico () della Campania. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono intervenuti nel pomeriggio di oggi per un. Si trattava di un uomo australiano che lungo ilha riportato una contusione ad una caviglia. Le squadre dello hanno raggiunto e stabilizzato ma, poiché non riusciva a procedere in autonomia, l’uomo è stato imbarellato e trasportato a spalla fino a Bomerano, dove è stato affidato all’ambulanza 118. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

