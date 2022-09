E se dio fosse una vivace ragazzina di colore? Il corto di Isabella Gallo scardina l’immaginario collettivo (Di sabato 24 settembre 2022) Dio, per lei, è una donna. Una ragazzina, anzi. Una ragazzina di colore, anzi. Una ragazzina di colore a volte petulante. “Per migliaia di anni abbiamo immaginato Dio come un maschio, anziano, bianco, con la barba. Ma chi lo ha detto? Sarebbe più fertile, per la nostra vita, immaginarlo in modi diversi”. Siamo a La Maddalena, al Premio Solinas (manifestazione italiana dedicata alla scrittura per il cinema). Nella piccola isola sarda, decine di giovani sceneggiatori e sceneggiatrici discutono di storie. Storie che poi vedremo nei film e nelle serie tv di domani. Dio è una ragazzina di colore, nel cortometraggio che Isabella Gallo, 27 anni, una laurea in Storia del cinema a Torino e un diploma al Centro sperimentale di ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 24 settembre 2022) Dio, per lei, è una donna. Una, anzi. Unadi, anzi. Unadia volte petulante. “Per migliaia di anni abbiamo immaginato Dio come un maschio, anziano, bianco, con la barba. Ma chi lo ha detto? Sarebbe più fertile, per la nostra vita, immaginarlo in modi diversi”. Siamo a La Maddalena, al Premio Solinas (manifestazione italiana dedicata alla scrittura per il cinema). Nella piccola isola sarda, decine di giovani sceneggiatori e sceneggiatrici discutono di storie. Storie che poi vedremo nei film e nelle serie tv di domani. Dio è unadi, nelmetraggio che, 27 anni, una laurea in Storia del cinema a Torino e un diploma al Centro sperimentale di ...

