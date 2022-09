DIRETTA MotoGP | GP Motegi 2022 LIVE | tra poco si comincia con il Q1 | a seguire la lotta per la pole

Leggi su oasport

(Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.00 Posticipato l’inizio delle qualifiche. La Safety Car sta girando per valutare le condizioni della pista. 8.57 Ricordiamo i migliori tempi della FP2, unica sessione bagnata del weekend per la: 1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’55.232 8 16 301.6 2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’55.376 10 19 0.144 0.144 304.2 3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’55.387 14 15 0.155 0.011 302.5 4 88 Miguel OIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’55.428 16 18 0.196 0.041 295.0 5 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’55.630 9 18 0.398 0.202 302.56 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy YamahaYAMAHA 1’56.168 13 16 0.936 0.538 295.0 7 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini RacingDUCATI ...