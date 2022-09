Buone ragioni per riscoprire l’illustre dimenticato Poictevin (Di sabato 24 settembre 2022) Sono finito sul nome di Francis Poictevin per puro caso, mentre leggevo la biografia di un altro “invisibile”: Felix Fénéon. Anarchico, funzionario al ministero della Guerra, gallerista, letterato, critico d’arte, Fénéon era noto per la sua imperscrutabilità, per il laconismo proverbiale, riscontrabile anche nei gesti. Si è pensato che scrivesse poco. Questo perché spesso non firmava gli articoli, oppure si limitava alle iniziali, quando non si serviva di pseudonimi. Insomma, devo questo incontro inatteso alla magnifica biografia intitolata “Félix Fénéon. Aesthete and Anarchist in Fin-de-Siècle Paris” (Yale Press, 1988), scritta da una studiosa americana, Joan U. Halperin. I contemporanei accusavano Fénéon di coltivare un gusto barbaro. Che cosa amava? Halperin ci dice: “La prosa di Poictevin, il verso libero, le “Illuminations” di Rimbaud, la pittura ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 24 settembre 2022) Sono finito sul nome di Francisper puro caso, mentre leggevo la biografia di un altro “invisibile”: Felix Fénéon. Anarchico, funzionario al ministero della Guerra, gallerista, letterato, critico d’arte, Fénéon era noto per la sua imperscrutabilità, per il laconismo proverbiale, riscontrabile anche nei gesti. Si è pensato che scrivesse poco. Questo perché spesso non firmava gli articoli, oppure si limitava alle iniziali, quando non si serviva di pseudonimi. Insomma, devo questo incontro inatteso alla magnifica biografia intitolata “Félix Fénéon. Aesthete and Anarchist in Fin-de-Siècle Paris” (Yale Press, 1988), scritta da una studiosa americana, Joan U. Halperin. I contemporanei accusavano Fénéon di coltivare un gusto barbaro. Che cosa amava? Halperin ci dice: “La prosa di, il verso libero, le “Illuminations” di Rimbaud, la pittura ...

dur_matt : @fratotolo2 @PhryneFisher4 Non è questione troll. Anche noi astenuti abbiano le nostre buone ragioni - GigiMariani : RT @andrea_cangini: Un voto libero, coraggioso, costruttivo. Ci sono almeno dieci buone ragioni per rifiutare i richiami delle opposte tifo… - pipiccola : RT @andrea_cangini: Un voto libero, coraggioso, costruttivo. Ci sono almeno dieci buone ragioni per rifiutare i richiami delle opposte tifo… - scimonelli : RT @DanielaTartagl7: 'Ho imparato che non posso esigere l'amore di nessuno. Posso solo dar loro buone ragioni per apprezzarmi; e aspettare… - thinkfree_carlo : RT @andrea_cangini: Un voto libero, coraggioso, costruttivo. Ci sono almeno dieci buone ragioni per rifiutare i richiami delle opposte tifo… -