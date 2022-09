Accusa gravissima di Dayane Mello: “Giocarsi questa carta…” | Svelata la strategia della vippona (Di sabato 24 settembre 2022) Frecciatina al veleno di Dayane Mello contro una delle attuali concorrenti del Grande Fratello Vip: è tutta una strategia? La modella Dayane Mello (screenshot Twitter)Dayane Mello conosce molto bene i reality in quanto in questi anni ha preso parte a diversi format di questo tipo. In passato è stata una concorrente dell’Isola dei Famosi, due anni fa dell’edizione numero cinque del Grande Fratello Vip ed infine dell’ultima edizione andata in onda de La Fazenda in Brasile. Per questo motivo in queste ore ha deciso di dire la sua sulle strategie degli attuali concorrenti del reality di Alfonso Signorini. In particolare, nel corso di un collegamento con il GF Vip Party ha rivelato di trovare poco sincera Ginevra Lamborghini. Dayane ... Leggi su specialmag (Di sabato 24 settembre 2022) Frecciatina al veleno dicontro una delle attuali concorrenti del Grande Fratello Vip: è tutta una? La mo(screenshot Twitter)conosce molto bene i reality in quanto in questi anni ha preso parte a diversi format di questo tipo. In passato è stata una concorrente dell’Isola dei Famosi, due anni fa dell’edizione numero cinque del Grande Fratello Vip ed infine dell’ultima edizione andata in onda de La Fazenda in Brasile. Per questo motivo in queste ore ha deciso di dire la sua sulle strategie degli attuali concorrenti del reality di Alfonso Signorini. In particolare, nel corso di un collegamento con il GF Vip Party ha rivelato di trovare poco sincera Ginevra Lamborghini....

