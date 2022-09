Abu Mazen risponde a Lapid: è Israele che ostacola la soluzione a Due Stati (Di sabato 24 settembre 2022) Pronunciando il suo discorso ieri all’Assemblea generale dell’Onu, il presidente palestinese Abu Mazen ha replicato con toni ruvidi al sostegno espresso due giorni fa dal premier israeliano Yair Lapid alla L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 24 settembre 2022) Pronunciando il suo discorso ieri all’Assemblea generale dell’Onu, il presidente palestinese Abuha replicato con toni ruvidi al sostegno espresso due giorni fa dal premier israeliano Yairalla L'articolo proviene da il manifesto.

fattoquotidiano : Abu Mazen all’Onu: “Israele distrugge la soluzione dei due stati”. Il rappresentante israeliano lascia l’aula per p… - Agenzia_Ansa : Abu Mazen attacca Israele: 'Regime di apartheid'. 'L'Onu copre le responsabilità per i massacri'. Il rappresentante… - CabriniGirl : RT @ilfoglio_it: Parole significative, ma vanno calibrate nel contesto dei delicati equilibri di politica interna di tel Aviv e della crisi… - criscuolo_m : RT @Agenzia_Ansa: Abu Mazen attacca Israele: 'Regime di apartheid'. 'L'Onu copre le responsabilità per i massacri'. Il rappresentante di Is… - Open_gol : In un duro intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il presidente dell'Anp è tornato ad accusare Isra… -