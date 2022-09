Agenzia ANSA

La Casa Bianca ha deciso però di mantenere deliberatamente vaga la natura delle conseguenze, in modo che il Cremlino si preoccupi della reazione. .È il 212esimo giorno di guerra in Ucraina e secondo la Cnn, che menziona due fonti di intelligence occidentali, il presidente russo Vladimir Putin starebbe dando ordini diretti ai generali impegnati ... Wp, da Usa moniti in privato a Mosca su minaccia nucleare - Nord America Gli Usa hanno inviato per diversi mesi comunicazioni private a Mosca, anche attraverso il dipartimento di Stato, ammonendo la leadership russa sulle gravi conseguenze che seguirebbero l'uso dell'arma ...L’Onu ha annunciato che vuole inviare una squadra di esperti per indagare sulle fosse comuni ritrovate a Izyum, città riconquistata alle forze filo-russe. “Abbiamo visto le notizie di possibili fosse ...