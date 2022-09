Uomini e Donne, Gemma Galgani rompe il silenzio: "Mi faccio male" (Di venerdì 23 settembre 2022) Gemma Galgani lascia un'intervista al settimanale nuovo. Ecco cosa racconta della sua avventura a Uomini e Donne. Gemma Galgani ha iniziato un nuovo percorso a Uomini e Donne. Sono ormai circa 10 anni in cui spera di ritrovare l'anima gemella. Giunta all'altare giovanissima il suo matrimonio è durato pochissimi mesi. Subito dopo Gemma si è concentrata sul suo lavoro per cercare di affermare la sua indipendenza. La donna ha avuto diverse storie ma sembra che nessun uomo sia mai stato quello giusto. Giunta a Uomini e Donne all'inizio aveva tutto il sostegno di Tina Cipollari, oggi sua acerrima nemica. Decise di uscire dal programma con Enio ma proprio come aveva preannunciato Tina, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 23 settembre 2022)lascia un'intervista al settimanale nuovo. Ecco cosa racconta della sua avventura aha iniziato un nuovo percorso a. Sono ormai circa 10 anni in cui spera di ritrovare l'anima gemella. Giunta all'altare giovanissima il suo matrimonio è durato pochissimi mesi. Subito doposi è concentrata sul suo lavoro per cercare di affermare la sua indipendenza. La donna ha avuto diverse storie ma sembra che nessun uomo sia mai stato quello giusto. Giunta aall'inizio aveva tutto il sostegno di Tina Cipollari, oggi sua acerrima nemica. Decise di uscire dal programma con Enio ma proprio come aveva preannunciato Tina, ...

