UFFICIALE – Mancini cambia tutto contro l’Inghilterra: coppia inedita in attacco (Di venerdì 23 settembre 2022) E cambio modulo sia. Mister Roberto Mancini abbandona così il 4-3-3 passando al 3-5-2, vista la mancanza di ali. In avanti spazio alla coppia Scamacca-Raspadori, coppia che ben si conosce visto il trascorso insieme al Sassuolo. Nella nuova linea difensiva ci sono Bonucci con ai suoi lati Toloi e Acerbi. Di Marco esterno a tutta fascia, preferito ad Emerson Palmieri.Di seguito le formazioni ufficiali di Italia-Inghilterra, match valido per la Lega A di Nations League. Italia-Inghilterra formazioni ufficiali ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Raspadori, Scamacca. A disposizione: Meret, Vicario, Luiz Felipe, Pobega, Frattesi, Gnonto, Emerson, Zerbin, Grifo, Gabbiadini, Esposito, BastoniCommissario tecnico: Roberto Mancini INGHILTERRA (4-2-3-1): ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 23 settembre 2022) E cambio modulo sia. Mister Robertoabbandona così il 4-3-3 passando al 3-5-2, vista la mancanza di ali. In avanti spazio allaScamacca-Raspadori,che ben si conosce visto il trascorso insieme al Sassuolo. Nella nuova linea difensiva ci sono Bonucci con ai suoi lati Toloi e Acerbi. Di Marco esterno a tutta fascia, preferito ad Emerson Palmieri.Di seguito le formazioni ufficiali di Italia-Inghilterra, match valido per la Lega A di Nations League. Italia-Inghilterra formazioni ufficiali ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Raspadori, Scamacca. A disposizione: Meret, Vicario, Luiz Felipe, Pobega, Frattesi, Gnonto, Emerson, Zerbin, Grifo, Gabbiadini, Esposito, BastoniCommissario tecnico: RobertoINGHILTERRA (4-2-3-1): ...

