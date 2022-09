Lo sfogo di Attilio Romita nella notte Cos' ha detto al Gfvip

Leggi su iltempo

(Di venerdì 23 settembre 2022) Al Grande Fratello vip non sfugge nulla. Perché? Ci sono telecamere ovunque e il pubblico cerca sempre di trovare qualcosa che possa essere abbastanza virale. Ad esempio, dopo la puntata serale,(ex mezzobusto del Tg1) sbottae fa una confessione abbastanza forte nei confronti di Signorini. “Non mi ha fatto dire una parola, come se non ci fossi. Io non ho manco ricevuto il contratto firmato indietro. Non riesco a capire, ha insistito con me. Non so che ca...o vuole da me, per poi trattarmi in questo modo”, tuona. Cosa è accaduto? Nel corso della seconda puntata,si è sentito un po' escluso da Signorini che, per logiche legate alla diretta, ha dato spazio ai nuovi arrivati (alcuni afonda). Ma si tratta di una semplice esternazione, ...