LIVE Federer/Nadal-Sock/Tiafoe 1-1, Laver Cup 2022 in DIRETTA: comincia l’ultima partita del Re del tennis! (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Un altro servizio vincente! 30-15 Servizio piazzato e volée controllata da Nadal! 15-15 Serve bene Federer! 0-15 Buona risposta di Tiafoe. 1-1. Ace di Tiafoe e tutto in parità. 40-15 Brutta volée sbagliata da Nadal. 30-15 Risposta profonda di Nadal, incisivo lo spagnolo. 30-0 Lento nello spostarsi sul dritto Nadal. 15-0 Servizio esterno di Tiafoe e smash di Sock. 1-0 Federer/Nadal. Servizio vincente di Nadal: ancora un boato della O2 Arena! 40-15 Affossa il dritto Sock. 30-15 Si appiccicano a rete e conquistano il punto Nadal e Federer! 15-15 Volée ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Un altro servizio vincente! 30-15 Servizio piazzato e volée controllata da! 15-15 Serve bene! 0-15 Buona risposta di. 1-1. Ace die tutto in parità. 40-15 Brutta volée sbagliata da. 30-15 Risposta profonda di, incisivo lo spagnolo. 30-0 Lento nello spostarsi sul dritto. 15-0 Servizio esterno die smash di. 1-0. Servizio vincente di: ancora un boato della O2 Arena! 40-15 Affossa il dritto. 30-15 Si appiccicano a rete e conquistano il punto! 15-15 Volée ...

