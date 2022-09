L’Istituto Cattaneo non ha realizzato un sondaggio con il M5s oltre il 20 per cento (Di venerdì 23 settembre 2022) Il 22 settembre 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine con un presunto sondaggio sulle intenzioni di voto rilevate al 21 settembre per le elezioni politiche italiane e realizzato dalL’Istituto Cattaneo. Il sondaggio mostrerebbe che il primo partito è Fratelli d’Italia al 24,6 per cento, a seguire il Movimento 5 stelle al 23,2 per cento e in terza posizione il Partito democratico al 17,2 per cento. Tutti gli altri partiti sarebbero invece, con differenti percentuali, sotto il 10 per cento. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto, in cui si afferma che il sondaggio sarebbe stato «commissionato da Forza Italia». Si tratta di una notizia falsa. Lo stesso ... Leggi su facta.news (Di venerdì 23 settembre 2022) Il 22 settembre 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine con un presuntosulle intenzioni di voto rilevate al 21 settembre per le elezioni politiche italiane edal. Ilmostrerebbe che il primo partito è Fratelli d’Italia al 24,6 per, a seguire il Movimento 5 stelle al 23,2 pere in terza posizione il Partito democratico al 17,2 per. Tutti gli altri partiti sarebbero invece, con differenti percentuali, sotto il 10 per. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto, in cui si afferma che ilsarebbe stato «commissionato da Forza Italia». Si tratta di una notizia falsa. Lo stesso ...

