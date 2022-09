"L'inverno sta arrivando…". Meloni si sente già premier e prepara il governo. Salvini e Berlusconi ridotti a comprimari (Di venerdì 23 settembre 2022) Il comizio finale, e unitario, del centrodestra : Salvini e Meloni attendono, per un bel po', che arrivi 'zio Silvio', che alla fine si palesa… E' una fredda, e assai buia, ' settembrata ' romana. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022) Il comizio finale, e unitario, del centrodestra :attendono, per un bel po', che arrivi 'zio Silvio', che alla fine si palesa… E' una fredda, e assai buia, ' settembrata ' romana. ...

Charlie___51 : RT @Barbarahammer1: A voi che bramate l'arrivo dell'inverno voglio chiedere: siete davvero così ricchi? Perché un conto il caldo che anche… - 37aRZzQ7Z1Hrist : @UnaCertaCarmen L'INVERNO STA ARRIVANDO, BRAVO - DocDM84 : RT @franco56it: E poi, c'è questa: Simonetta Sommaruga, 62 anni, sta promuovendo misure per ridurre i consumi del 15% quest'inverno per evi… - Twi_MidnightSun : Pensavo fosse Lercio e invece lo ha scritto sul serio (e non ironicamente) sta cagata... Francy fattela tu la docci… - TommyBrain : A quando il nuovo Stato di Emergenza? La stagione Autunno/Inverno sta per entrare nel vivo..' -