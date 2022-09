Laver Cup 2022 | Europe vs World 2-0 | Tsitsipas passeggia su Schwartzman

(Di venerdì 23 settembre 2022) Stefanosregala il secondo punto al Teamdopo il secondo singolare del day 1 dellaCup. Il greco annienta con un severissimo 6-2 6-1 l’argentino Diegoin un’ora e diciassette minuti di gioco mettendo già con le spalle al muro il Teamcapitanato da John McEnroe. Tutto estremamente semplice per il greco, tranne qualche sbavatura nelle primissime fasi di gioco del secondo set. Confermata la scarsa vena tecnica del piccolo albiceleste, assolutamente irriconoscibile rispetto alla prima metà della stagione. Adesso la palla passa allo scozzese Andy Murray ed all’australiano Alex De Minaur, in campo non prima delle ore 20:00 italiane sul veloce indoor della O2 Arena di Londra per il terzo singolo della giornata, antipasto del doppio che vedrà ...

Eurosport_IT : Molto più che amici rivali in campo ???? ?? Le parole complete... - WeAreTennisITA : Si chiude l’era di #RogerFederer ?? Il momento che non volevamo arrivasse mai oggi è realtà: Federer lascia il tenni… - fanpage : ULTIM'ORA Paura durante il match di Laver Cup. Un invasore si è dato fuoco durante il match tra Schwartzman e Tsits… - 24Trends_Italia : 16. Joelle Rich - 10mille+ 17. Giuseppe Conte - 10mille+ 18. Samuel Peron - 10mille+ 19. Lazza - 10mille+ 20. Laver… - DanieleDann1 : ?? Un attivista contro il cambiamento climatico si è dato fuoco sul campo da tennis al Laver Cup nell'ultimo match d… -

Lainiziata con un successo per l'Europa di Roger Federer grazie al norvegese Ruud (ATP 2), che ha sconfitto al super tie - break il rappresentante del Resto del Mondo Jack Sock (128). Il ...La contesa si sposta dunque al super tie - break finale. Qui il numero 128 ATP comincia meglio andando sul 3 - 0, ma subito dopo Ruud torna ad essere solido e conquista sei punti di fila (6 - 3). Sock ...TENNIS - Una passeggiata di salute per Stefanos Tsitsipas, che in poco più di 75 minuti disintegra la debole resistenza di Diego Schwartzman con un nettissimo 6 ...The last dance. L'ultimo ballo. Roger Federer dice addio al tennis e lo fa nella Laver Cup in programma da oggi - venerdì 23 ...