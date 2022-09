Il padre di Saman intercettato: "L'ho uccisa per il mio onore" (Di venerdì 23 settembre 2022) AGI - "Io sono già morto, l'ho uccisa io, io l'ho uccisa per la mia dignità e il mio onore": è uno dei passaggi dell'intercettazione agli atti del processo per la morte di Saman Abbas, che registra il padre della ragazza, Shabbar, nel corso di una conversazione telefonica con un parente nel giugno 2021. L'uomo, che avrebbe ricevuto anche alcune telefonate minacciose dal padre della ragazza che sosteneva di essere stato rovinato, riferisce - secondo quanto si legge nell'informativa di 80 pagine dei Carabinieri del Comando provinciale di Reggio Emilia agli atti del processo - "che avrebbe giurato a Shabbar che non ne avrebbe parlato con nessuno". Precisava poi che Shabbar gli aveva riferito la frase "noi l'abbiamo uccisa", senza fare nomi specifici "ma quando si ... Leggi su agi (Di venerdì 23 settembre 2022) AGI - "Io sono già morto, l'hoio, io l'hoper la mia dignità e il mio": è uno dei passaggi dell'intercettazione agli atti del processo per la morte diAbbas, che registra ildella ragazza, Shabbar, nel corso di una conversazione telefonica con un parente nel giugno 2021. L'uomo, che avrebbe ricevuto anche alcune telefonate minacciose daldella ragazza che sosteneva di essere stato rovinato, riferisce - secondo quanto si legge nell'informativa di 80 pagine dei Carabinieri del Comando provinciale di Reggio Emilia agli atti del processo - "che avrebbe giurato a Shabbar che non ne avrebbe parlato con nessuno". Precisava poi che Shabbar gli aveva riferito la frase "noi l'abbiamo", senza fare nomi specifici "ma quando si ...

matteosalvinimi : Contro estremismo e fanatismo islamico avremo tolleranza zero. Una preghiera per la povera Saman. - Agenzia_Ansa : Poco più di un mese dopo la scomparsa di Saman, il padre confessò il delitto durante una telefonata ad un parente i… - Corriere : Saman, il padre intercettato: «Ho ucciso mia figlia» - LediSperanza : RT @matteosalvinimi: Contro estremismo e fanatismo islamico avremo tolleranza zero. Una preghiera per la povera Saman. - CorriereCitta : Saman Abbas, una telefonata incastra il padre: ‘Ho ucciso mia figlia’ -