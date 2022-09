I “Robin Hood” di Beirut. Gli assalti alle banche in Libano sono un allarme che arriva fino all’Iran (Di venerdì 23 settembre 2022) Da giorni in Libano i correntisti armati prendono d’assalto le filiali delle banche per prelevare i loro soldi. Solo i loro, ma invece di usare i bancomat usano pistole e fucili e costringono gli impiegati a consegnare i contanti. Solo la settimana scorsa si sono verificati ben sette casi. Aveva cominciato un uomo lo scorso agosto e da allora si è innescata una serie di attacchi analoghi. Il più eclatante è stato quello di una donna, Sali Hafez, che armata di pistola è entrata in banca, ha preso degli ostaggi e ha prelevato tutti i suoi risparmi, 13 mila dollari, che le servivano per pagare le cure della sorella malata di cancro. Il motivo di tanta rabbia – attacchi “alla Robin Hood” li ha definiti la stampa locale – è che le banche libanesi sono talmente in difficoltà ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 settembre 2022) Da giorni ini correntisti armati prendono d’assalto le filiali delleper prelevare i loro soldi. Solo i loro, ma invece di usare i bancomat usano pistole e fucili e costringono gli impiegati a consegnare i contanti. Solo la settimana scorsa siverificati ben sette casi. Aveva cominciato un uomo lo scorso agosto e da allora si è innescata una serie di attacchi analoghi. Il più eclatante è stato quello di una donna, Sali Hafez, che armata di pistola è entrata in banca, ha preso degli ostaggi e ha prelevato tutti i suoi risparmi, 13 mila dollari, che le servivano per pagare le cure della sorella malata di cancro. Il motivo di tanta rabbia – attacchi “alla” li ha definiti la stampa locale – è che lelibanesitalmente in difficoltà ...

